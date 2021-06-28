На отказавшегося погашать кредит орловца завели дело и осудили

Обвинительный приговор вынесен в отношении жителя Глазуновского района.

Житель Орловской области осужден за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Как сообщили в прокуратуре региона, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного довольно редко применяемой статьей 177 УК РФ. Из материалов дела следует, что мужчина задолжал кредитной организации более 2,25 миллиона рублей.

Данный долг был подтвержден решением суда, которое вступило в законную силу. Должник, естественно, об этом знал. Погашать кредит он так и не стал. При выяснении обстоятельств было установлено, что у него имелась реальная возможность хотя бы частично погасить долг. Однако, как установили следствие и суд, он выбрал другой путь и «злостно уклонялся от погашения кредита».

В вину ему поставили и то, что он «не предпринял все возможные меры, направленные на исполнение соответствующего решения суда». В результате суд согласился с позицией государственного обвинителя. Должнику вынесли приговор, наказав его 200 часами обязательных работ. Вердикт уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»