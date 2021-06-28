Орловец получил 13 лет тюрьмы за убийство престарелой матери

28.6.2021 | 17:25 Новости, Происшествия

Суд вынес приговор по резонансному убийству

В Орловской области мужчина отсидит 13 лет за убийство собственной матери, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В ведомстве установили, что в мае 2020 года 50-летний амчанин поругался с матерью-инвалидом в её квартире. Зная, что та не сможет постоять за себя, он ударил 77-летнюю женщину кулаком в шею и задушил.

Следующие 13 лет убийца проведёт в колонии строгого режима. После освобождения, его свободу ограничат ещё на полтора года.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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