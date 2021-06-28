Трое пострадали в ДТП с «Патриотом» под Орлом

28.6.2021 | 10:21 Новости, Происшествия

Водитель внедорожника врезался в дерево

Три человека пострадали в ДТП в Орловской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 26 июня в 0.30 в поселке Хотынец. Установлено, что 24-летний водитель «УАЗ Патриот» ехал по улице Ленина и возле дома №27 не справился с управлением. Внедорожник съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали три пассажира УАЗа — 26-летняя девушка и два 23-летних парня. Потребовалась ли им госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»

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