Умер бывший директор музея «Спасское-Лутовиново» Николай Левин

О его смерти сообщил общественник Василий Паскару

Скончался бывший директор орловского музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Николай Левин. Об этом сообщил в соцсетях активист и общественник Василий Паскару.

Николай Левин возглавлял «Спасское-Лутовиново» с 1989 года в течение 30 лет, после чего его сменил бывший мэр Орла Сергей Ступин. Смена директора «Спасского» прошла «тихо, подло» и «под великим секретом», рассказывала дочь Левина Наталья.

В 2002 году Левин отказал главе КПРФ Геннадию Зюганову, который просил разрешить его помощнику Александру Тарнаеву построить пасеку в «Спасском». «Мода нынешней знати громоздиться на плечи великих мне не нравится, а Зюганов еще и челядь за собой тащит», — говорил Левин. В итоге Зюганов «обиделся» и продавил вопрос через главу Мценского района Ивана Грачева, писали «Новые известия».

ИА «Орелград»