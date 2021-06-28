В Орле гаишники серьезно поговорили с маленькими велосипедистами

28.6.2021 | 11:54 Новости, Общество

Профилактические беседы также провели с более старшими мотоциклистами.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Орловской области, в Орле сотрудники городского отдела ГИБДД проводят профилактические беседы с велосипедистами и мотоциклистами. Одним из поводов для проведения этой акции послужила тревожная статистика. Согласно официальным данным, в текущем году в Орле зарегистрировано уже 17 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов и мотоциклистов. В результате этих ДТП пострадали 10 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

«Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что зачастую сами велосипедисты пренебрегают Правилами дорожного движения, особенно при пересечении пешеходных переходов, — говорят в пресс-службе УМВД. — В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проводят активную разъяснительную работу как с юными, так и с взрослыми водителями двухколесного транспорта».

Гаишники проводят рейды по улицам Орла. Велосипедистам старше 14 лет они рекомендуют использовать защитную яркую экипировку и напоминают о необходимости оснащения велосипеда фонарями и сигналом. Беседы проводят и с теми, кому 14 лет еще не исполнилось. Самым маленьким велосипедистам полицейские рассказывают о запрете движения по проезжей части.

Кроме того, в ходе рейдов гаишники особое внимание обращают на то, как велосипедисты пересекают проезжую часть дорог. Правила обязывают их спешиваться на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах. Ответственность за нарушение данного требования предусмотрена по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Кстати, в текущем году по данной статье в Орле к административной ответственности привлечено уже 13 велосипедистов.

ИА «Орелград»

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