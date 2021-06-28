В Орле «Гранта» столкнулась с автокраном

28.6.2021 | 13:06 Новости, Происшествия

Водитель легковушки получила травмы

В Орле на перекрестке улиц Раздольной и Рощинской столкнулись «Лада Гранта» и автокран МАЗ. Об этом сообщила пресс-служба регуправления ГИБДД.

Инцидент произошел 26 июня в 11.40. Установлено, что 36-летняя водительница «Гранты» ехала по улице Рощинской со стороны Московского шоссе. Поворачивая налево на Раздольную, легковушка врезалась в автокран МАЗ, который двигался в сторону выезда из Орла.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получила телесные повреждения, отпущена», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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