В Орле «Гранта» столкнулась с автокраном

Водитель легковушки получила травмы
В Орле на перекрестке улиц Раздольной и Рощинской столкнулись «Лада Гранта» и автокран МАЗ. Об этом сообщила пресс-служба регуправления ГИБДД.
Инцидент произошел 26 июня в 11.40. Установлено, что 36-летняя водительница «Гранты» ехала по улице Рощинской со стороны Московского шоссе. Поворачивая налево на Раздольную, легковушка врезалась в автокран МАЗ, который двигался в сторону выезда из Орла.
«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получила телесные повреждения, отпущена», — указано в сводке.
ИА «Орелград»