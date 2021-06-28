В Орле из-за коронавируса отменили ярмарки

Выставка ремесел и «День мёда» не состоятся

Администрация Орла объявила об отмене ярмарки современных и традиционных ремесел и ярмарки «День мёда». Они должны были пройти 5 и 7 августа соответственно.

В мэрии подчеркнули, что приняли решение об отмене из-за роста заболеваемости коронавирусом. Не проводить мероприятия чиновникам рекомендовал Роспотребнадзор.

За последние сутки в Орловской области зафиксировали 90 случаев коронавируса — максимум с конца февраля 2021 года. С начала пандемии число зараженных достигло 37 210, из которых 18 841 приходится на Орел.

ИА «Орелград»