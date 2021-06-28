В регионе ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром

В Орловской области объявлено штормовое предупреждение. Информацию гидрометцентра распространила администрация Орла.

По данным синоптиков, с 21.00 28 июня в регионе ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах пройдёт град, а ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Мэрия рекомендовала гражданам не покидать дома без острой необходимости.

«Высока вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения населения, повреждением ЛЭП и воздушных линий связи, падением широкоформатных конструкций и конструкций большой парусности, а также деревьев», — подчеркивается в сообщении.

ИА «Орелград»