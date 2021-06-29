Бюджет ТФОМС прирастет на 204 млн рублей

Вопрос об изменении бюджета Фонда рассмотрит облсовет.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, президиум регионального парламента утвердил повестку дня очередного заседания. В нее включено 33 вопроса, в том числе вопрос о внесении изменений в областной закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, общая сумма доходов бюджета ТФОМС на 2021 год будет увеличена на 204,569 миллиона рублей. Тем самым в текущем году доходная часть Фонда составит 10,353 миллиарда рублей. Так, на 155,6 миллиона рублей будут увеличены межбюджетные трансферты на дополнительное финансирование медорганизаций в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Под такой угрозой сейчас понимается COVID-19.

На 48,9 миллиона рублей будут увеличены так называемые «прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования». В целом в текущем году таких вливаний Орловский ТФОМС получит на 295,7 миллиона рублей. Кроме того прогнозируется рост доходов от поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других регионов России.

«Вся сумма дополнительных средств, поступающих в бюджет Фонда из областного бюджета, направляется в соответствии с их целевым назначением, — говорится в пояснении к законопроекту. — Общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год увеличен на 204,569 миллиона рублей и составит 10,353 миллиарда рублей».

Иными словами, потратить планируется все, что удастся заработать. Также законопроектом уточняется размер нормированного страхового запаса для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. На 2021 год после внесения изменений в закон он составит 1,639 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»