Объем взысканных с орловцев долгов превысил 1 млрд рублей

Судебные приставы отчитались о работе по взысканию задолженности.

В Орловской области за 5 месяцев 2021 года судебные приставы закончили более 108 тысяч исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России. В результате проделанной работы взыскателям, гражданам и организациям, было перечислено более 1,12 миллиарда рублей. Сумма взысканной по исполнительным листам задолженности оказалась на 157 миллионов рублей больше, чем было взыскано за аналогичный период 2020 года.

Приставы отмечают, что в консолидированный бюджет перечислено свыше 403 миллионов рублей, что на 22 процента больше по сравнению с прошлым годом. В целом, в текущем году в подразделениях регионального управления ФССП находилось более 380 тысяч исполнительных производств. Большинство из них касались взыскания кредитных долгов, задолженности по коммунальным платежам, административных штрафов и иных обязательных платежей в бюджет.

«Приоритетными направлениями деятельности управления является исполнение требований социально-значимых исполнительных документов, таких как взыскание алиментов, заработной платы, предоставление жилья детям-сиротам, надзор за деятельностью коллекторских агентств», – подчеркнули в УФССП.

ИА «Орелград»