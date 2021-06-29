Орловцам станет труднее возить собак в Евросоюз

Евросоюз изменил правила ввоза собак, кошек и хорьков.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям официально проинформировало жителей подведомственных регионов о вступлении в силу изменений в отношении ввоза в Европейский союз некоторых партий животных, а также продуктов животного происхождения.

В частности, новые требования касаются партий собак, кошек и хорьков. Отныне ввозить в страны Евросоюзу их можно только в том случае, если они отправлены с места их происхождения, не проходя через какое-либо другое учреждение.

«Партии собак, кошек и хорьков, поступающие более чем из одного места происхождения, могут быть допущены к ввозу в ЕС, если они прошли единую сборочную операцию в третьей стране, или на территории происхождения, или в зоне происхождения, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — При этом сбор происходил в учреждении, аттестованном для проведения операций по сбору собак, кошек и хорьков компетентным органом в третьей стране или территории, соответствующей требованиям регламента ЕС».

Для этого требуется решение компетентного органа страны, а в России таковым является Россельхознадзор. Поэтому, уточняют в ведомстве, центры сбора упомянутых животных подлежат включению в Реестр экспортеров информационной системы «Цербер» по стране ЕС.

ИА «Орелград»