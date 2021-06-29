Орловские чиновники частично погасят микрозаймы

Субсидии получат представители малого бизнеса.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства. Деньги будут предназначены для возмещения части затрат по возврату микрозаймов, взятых бизнесом на выплату заработной платы своим работникам. Иными словами, за счет бюджета область поможет предпринимателям погасить часть кредитных обязательств.

Субсидии будут выделяться в рамках региональной программы по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу. Помощь положена только тем предпринимателям, которые работают на территории Орловской области и которые сохранили по состоянию на 31 декабря 2020 года занятость на уровне не менее 90 процентов штатной численности работников по сравнению с 1 апреля 2020 года. Словом, деньги получат те, кто сумел удержаться на плаву во время прошлогодней пандемии новой коронавирусной инфекции.

Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению является департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Субсидия предоставляется в рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Оно является частью подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области».

Деньги будут выдавать на основании соглашений о предоставлении субсидии, которые департамент будет заключать с бизнесом. Кстати, получатели субсидий обязаны дать согласие на проведение чиновниками соблюдения условий субсидирования. Кроме того, предприниматель должен отвечать ряду обязательных требований. Так, у него не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, просроченной задолженности по возврату бюджетных субсидий и инвестиций.

Юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации и ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, а его деятельность не должна быть приостановлена. Кроме того, в реестре дисквалифицированных лиц не должно быть сведений о руководителе или главном бухгалтере юрлица, об индивидуальном предпринимателе. Не дадут деньги и иностранным юрлицам либо российским юрлицам, в уставном капитале которых имеется доля участия иностранцев.

ИА «Орелград»