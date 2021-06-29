Орловские школьники стали лучше разбираться в истории

Эксперты заявили об увеличении высокобалльных результатов на ЕГЭ.

В Орловской области Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по истории. Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, пять выпускников в этом году набрали максимальный результат, то есть по 100 баллов. Кроме того, по сравнению с прошлым годом на 0,5 процента увеличилось количество высокобалльных работ.

Еще один позитивный момент, отмеченный экспертами, — по сравнению с прошлогодним ЕГЭ в текущем году в Орловской области в 2 раза сократилось количество выпускников, не преодолевших минимальный порог. В Центре считают, что результаты участников ЕГЭ по истории свидетельствуют о повышении образовательных достижений обучающихся.

«Итоги госэкзаменов – новая страница в системе образования региона, открывая которую, мы определяем направление движения вперед, — такой комментарий дала начальник областного управления общего образования Татьяна Патова. — Результаты прошедших экзаменов свидетельствуют о поступательном развитии системы образования, и в этом огромная заслуга наших учителей».

Добавим, что стобалльниками на экзамене по истории стала выпускница гимназии города Болхова Ксения Чаркина и четыре выпускника школ города Орла – Арина Шаранова из гимназии №19, Яна Глазкова из лицея №28, Арина Данилочкина из лицея №21 и Виктор Тютюков из гимназии №39.

ИА «Орелград»