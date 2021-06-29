Парахин разрешил выдвигать в начальники людей без подготовки и стажа

В Орле изменили требования к претендентам на руководящие должности МУПов.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о внесении изменений в положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия. Переписан целый ряд норм, в том числе требования к соискателям.

Согласно новой версии документа, к у участию в конкурсе допускаются граждане, отвечающие требованиям, указанным в квалификационных справочниках. Таковые утверждаются по федеральному порядку. Допустят и тех, кто соответствует положениям профессиональных стандартов, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса.

Однако постановление мэрии оставляет открытым путь к креслу главы МУПа и тем гражданам, которые не имеют специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации. Исключение охотно сделают для тех, кто «обладает достаточным практическим опытом и выполняет качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности». Отметим, что еще одним необходимым условием является рекомендация аттестационной комиссии администрации города Орла. Словом, не специалисты в порядке исключения могут быть допущены к участию в конкурсе так же, как и те, кто имеет специальную подготовку и необходимый стаж работы.

Добавим, что в случае выявления недостоверности информации, представленной претендентом на пост главы МУПа, уже после проведенного конкурса администрация Орла обязана аннулировать результаты претендента, допустившего сокрытие, подлог, искажение или утаивание сведений.

ИА «Орелград»