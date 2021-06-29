Плохие дороги убили шесть человек в Орловской области

29.6.2021 | 7:25 Новости, Общество

Неудовлетворительные дорожные условия способствуют совершению ДТП.

В Орловской области за первые пять месяцев текущего года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 129 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные содержатся в информации регионального управления МВД о состоянии оперативной обстановки. Сообщается, что в результате указанных происшествий 6 человек погибли и 170 получили ранения различной степени тяжести.

«За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД выдано 734 предписания и составлено 200 административных материалов, — говорится в информации управления МВД. В органы прокуратуры направлено 111 информаций, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – 125. За неисполнение ранее выданных предписаний возбуждено 21 дело по ст. 19.5 КоАП РФ, из них 19 – в отношении юридических лиц».

Добавим, что всего в текущем году, за отчетный период времени, на автодорогах Орловской области зарегистрировано 2331 ДТП, из них 217 — с пострадавшими. В результате этих аварий 24 человека погибли и 290 получили ранения. Тяжесть последствий ДТП составила 7,4 процента. При этом на автотрассах федерального значения произошло 53 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 72.

ИА «Орелград»

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