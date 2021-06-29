Работники ТТП Орла попросили помощи у Путина

По их словам, президент — последняя надежда в попытке спасти предприятие от развала

В Орле работники «Трамвайно-троллейбусного предприятия» записали видеобращение президенту России Владимиру Путину. В ролике они просят президента спасти ТТП от развала. 29 июня видео появилось в социальных сетях.

Сотрудники предприятия рассказали, что слова Андрея Клычкова и Юрия Парахина о поддержке муниципального транспорта — всего лишь громкие заявления. По сути, дела в ТТП идут всё хуже.

«У нас отсутствуют элементарные запчасти — колодки, сигналы, лампочки. То есть, фактически, мы не можем выпускать безопасный общественный транспорт на улицы нашего города», — рассказал один из сотрудников предприятия.

По мнению работников ТТП, «заинтересованные люди» специально пытаются развалить организацию.

Напомним, 27 июня стало известно, что за два года убытки в ТТП выросли в четыре раза — до 167,8 млн рублей. Кроме того, руководство предприятия допускало ошибки, из-за чего расходы также выросли.

11 июня региональное управление Федеральной налоговой службы подало иск о признании ТТП банкротом. По данным налоговиков, предприятие задолжало им 35,7 млн рублей.

ИА «Орелград»