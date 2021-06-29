Снесенные дома в Орле не списывают

КСП назвала одну из причин недостоверности реестра жилья в Орле.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орла проверила эффективность распоряжения муниципальным жильем. Проверка охватила 2019 и 2020 годы и затронула муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». В частности, аудиторы выяснили, что МКУ «УКХ» не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления муниципальных квартирах. Из-за этого бюджет недосчитывается крупных сумм по взиманию платы за наем.

И вот теперь стало известно, почему некоторые сведения являются сомнительными. Причина, с точки зрения аудиторов, проста. Она кроется в том, что «МКУ «УКХ» не исполняет возложенные на него полномочия по достоверному учету муниципального жилищного фонда, не осуществляет его пообъектный бухгалтерский учет и ежегодную пообъектную инвентаризацию жилого фонда».

Из-за этого городские власти не обладают достоверной информацией о количестве и характеристиках муниципальных квартир. Также установлено, что в Орле не производится своевременное списание снесенных аварийных жилых домов, а также приватизированных квартир. В результате КСП назвала недостоверным состав муниципального жилого фонда, состоящего на учете МКУ «УКХ» и в Реестре муниципального имущества города Орла по состоянию на 1 января 2020 года и на 1 января 2021 года.

«Значительная часть свободных от проживания муниципальных квартир находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, вследствие чего они непригодны для проживания, — говорится в отчете КСП. — МКУ «УКХ» не обеспечено надлежащее санитарное и техническое содержание свободных муниципальных жилых помещений, их сохранность и использование по назначению».

Напомним, информация о результатах данного контрольного мероприятия направлена не только мэру Орла, но и в управление МВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»