УФАС не удалось рассмотреть дело против мэрии Орла

Администрация не делегировала своего представителя для участия.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области отложила до 19 июля рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет о признаках нарушений, которые ранее были выявлены в действиях (бездействии) администрации города Орла и управления городского хозяйства и транспорта в сфере организации пассажирских перевозок в областной столице.

Комиссия отложила рассмотрение дела в связи с тем, что ответчики не обеспечили участие в заседании, которое должно было пройти несколько дней назад, своих доверенных представителей. Кроме того, антимонопольная служба решила запросить у администрации города и управления дополнительные документы и сведения, которые могут иметь существенное значение.

Как уже писал «Орелград», поводом для возбуждения дела стало обращение работников транспортной отрасли города, а также материалы, поступившие из прокуратуры и Контрольно-счетной палаты Орла. Чиновников заподозрили в нарушении части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Признаки нарушения выразились «в непроведении конкурентных процедур на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок».

Кратко говоря, некоторые маршруты мэрия отдала перевозчикам без проведения конкурсов, что вызвало возмущение тех перевозчиков, которых оставили без шанса побороться за маршруты. Орловское УФАС ранее направляло в адрес администрации города предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Мэрия также была предупреждена о необходимости прекращения указанных действий (бездействия). Срок выполнения предупреждений был установлен еще в 2020 году.

Предупреждения в срок не были выполнены, а признаки нарушения Закона «О защите конкуренции» не были устранены. Отметим, что только после этого было возбуждено административное дело. В мае 2021 года администрация Орла сообщила УФАС, что «в настоящее время утвержден реестр маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города, и по всем маршрутам проводятся конкурентные процедуры на право выполнения работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам».

ИА «Орелград»