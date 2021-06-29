В ДТП с «Матизом» под Орлом пострадали двое

Мужчин госпитализировали

В ДТП, которое случилось утром 28 июня на трассе Орел-Тамбов в Орловском районе, пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в «Дэу Матиз» сзади и столкнул легковушку с дороги, причинив ей серьезный урон. Как уточнили в ГИБДД, инцидент произошел в 10.42. «Матиз» ехал в сторону Ливен, когда получил удар от грузовика DAF сзади. После столкновения малолитражка вылетела с дороги.

«В результате ДТП водитель автомобиля Дэу Матиз 1973 г.р. и его пассажир (мужчина 1971 г.р.) получили телесные повреждения, госпитализированы», — указано в сводке.

ИА «Орелград»