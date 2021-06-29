В Орле 1 сентября вступит в силу гаражная амнистия

29.6.2021 | 18:24 Новости, Общество

Орловцы смогут зарегистрировать гаражи, построенные на муниципальной земле

В Орле 1 сентября 2021 года вступит в силу закон о гаражной амнистии. Он будет действовать до 1 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках «амнистии» орловцы смогут зарегистрировать гаражи, которые построены на муниципальной земле до 30 декабря 2004 года. Это коснётся гаражей, которые не признаны самовольным строительством и «имеют прочную связь с землей».

«Амнистия» не распространяется на подземные гаражи, гаражи во дворах многоквартирных домов, хозяйственных построек и гаражи с автомойками или мастерскими внутри.

Подать заявление на регистрацию гаража можно в администрации Орла: Пролетарская гора, 1, кабинет № 204.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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