В Орле 1 сентября вступит в силу гаражная амнистия

Орловцы смогут зарегистрировать гаражи, построенные на муниципальной земле

В Орле 1 сентября 2021 года вступит в силу закон о гаражной амнистии. Он будет действовать до 1 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках «амнистии» орловцы смогут зарегистрировать гаражи, которые построены на муниципальной земле до 30 декабря 2004 года. Это коснётся гаражей, которые не признаны самовольным строительством и «имеют прочную связь с землей».

«Амнистия» не распространяется на подземные гаражи, гаражи во дворах многоквартирных домов, хозяйственных построек и гаражи с автомойками или мастерскими внутри.

Подать заявление на регистрацию гаража можно в администрации Орла: Пролетарская гора, 1, кабинет № 204.

ИА «Орелград»