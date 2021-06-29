В Орле трудным подросткам рассказали о семейных ценностях

Протоирей и детский омбудсмен приняли участие в «Родительском дне».

В Орле в филиале уголовно-исполнительной инспекции Заводского района прошла акция «Родительский день». Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, в ней приняли участие помощник начальника этой службы по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Инна Бобкина, уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский и священник Сергий Крючков. Они провели беду с несовершеннолетними осужденными.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, Сергий Крючков напомнил «трудным подросткам» и их родителям о соблюдении христианских заповедей и ценностях семьи, рассказав о роли семьи в воспитании подрастающего поколения.

«В завершение мероприятия организаторы еще раз напомнили, что всегда готовы помочь словом и делом в родительский или любой другой день, а также приняли ряд решений по адресной помощи подросткам», — говорят в УФСИН.

Добавим, что в текущем году в рамках профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности в Орловской области сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОВД провели более 1,7 тысячи лекций в школах, в том числе в дистанционном формате посредством мессенджеров и социальных сетей.

В рамках мероприятий по предупреждению подростковой преступности и защите несовершеннолетних от бытового насилия проводится работа в формате социальных патрулей. За пять месяцев текущего года такие патрули совершили 390 выездов, проверили 1432 семьи и 1497 подростков и выявили 99 административных правонарушений. По данным УМВД, в текущем году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 8,8 процента. При этом снизилось и число подростков, принявших в них участие.

ИА «Орелград»