В Орловской области рухнуло производство сахара и муки

Целый ряд секторов пищевой промышленности снизил объемы производства.

Орелстат обнародовал оперативные данные о работе пищевой промышленности Орловской области. Согласно им, по итогам января-мая 2021 года целый ряд секторов значительно снизил свои показатели. Наиболее тревожной выглядит ситуация с производством сахара (белого свекловичного в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок). За отчетный период времени в регионе его произвели на 60,5 процента меньше, чем годом ранее.

При этом, напомним, производителям сахара выделяются немалые субсидии, в том числе из федерального бюджета. Так, ранее областные власти заявляли о том, что орловские производители сахара и подсолнечного масла получат федеральные субсидии в общем объеме более 168 миллионов рублей. Господдержка оказывается на возмещение части затрат на производство и реализацию сахара в розничной торговой сети.

Муки из зерновых, овощных и других растительных культур, а также смесей из них в январе-мае 2021 года в Орловской области было произведено 28,737 тысячи тонн. Это всего лишь 62,7 процента по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Напомним, производителям муки тоже выделяют бюджетные субсидии. Производство крупы в минувшем мае по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилось на 12,8 процента и составило 4606 тонн. В целом в текущем году крупы в регионе произведено 24,807 тысячи тонн, что на 28,3 процента меньше, чем в январе-мае 2020 года.

ИА «Орелград»