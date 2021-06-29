Землю из-под «карточного домика» в Орле сдадут за 1500 рублей в год

На участке планируют построить многоэтажку

Правительство Орловской области без торгов сдаст в аренду участок по адресу: набережная Дубровинского, 68. Соответствующий документ размещён на сайте региональной администрации.

Ежегодная плата за аренду участка составит 1562 рубля. Арендатору разрешат построить на месте рухнувшего здания новую многоэтажку.

При этом он должен соблюсти два условия: сохранить грунт под участком (культурный слой в этом месте является исторической ценностью) и передать в собственность Орла 10% квартир в новом доме.

Будущего арендатора определят конкурсным отбором.

Напомним, дом № 68 на набережной Дубровинского обрушился в 2017 году. Его остатки снесли только в мае 2020-го.

ИА «Орелград»