Клычков рухнул на предпоследнее место рейтинга губернаторов

Хуже него эксперты оценили только Владимира Сипягина из Владимирской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков занял 84-е из 85 мест в «Национальном рейтинге губернаторов» за май-июнь 2021 года, который составил ЦИК «Рейтинг». Хуже Клычкова, по мнению экспертов, в России справляется только глава Владимирской области Владимир Сипягин.

«По коррупционным основаниям был арестован глава региональной медицины Иван Залогин. Как водится, чиновника удалили только после того, как за дело взялись силовики. С учётом шатких позиций Андрея Клычкова особенно болезненным стало судебное преследование его ставленника, мэра Орла Юрия Парахина. Градоначальнику вменяют «халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба», — говорится в комментарии по поводу орловского губернатора.

За несколько лет у власти Клычков не смог продемонстрировать никаких успехов ни в развитии экономики, ни в социальной сфере, подчеркнул политконсультант, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. Орловский губернатор не обладает авторитетом ни в федеральном центре, ни среди местных элит, отметил эксперт.

В последние два месяца положение Клычкова пошатнулось уголовными делами против самого ближнего окружения, скандалом вокруг ремонта Красного моста, а также ситуацией с отменой салюта на 9 мая и возвращение в последний момент под давлением ЛДПР, добавил Фетисов. На фоне попадания Клычкова в федеральный список КПРФ всё сильнее укрепляется мнение, что неуспешный губернатор вскоре разменяет Орловщину на Госдуму, добавляет эксперт.

Правозащитник Дмитрий Краюхин согласен с мнением, что Клычкову осталось немного во главе Орловской области. Губернатор должен быть главным завхозом области, а Клычков в своей жизни никогда ничем не руководил.

ИА «Орелград»