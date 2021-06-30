Коллекторы пригрозили жизни орловца при помощи мессенджера

Микрофинансовая организация выбивала долг через WhatsApp

В Орловской области очередную микрофинансовую компанию привлекли к административной ответственности за нарушение требований закона, регламентирующего порядок общения профессиональных сборщиков долгов с должниками. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ФССП. Напомним, именно судебные приставы надзирают за коллекторами.

Заявление в это ведомство подал один из местных жителей. Он рассказал, что микрофинансовая организация буквально давит на него. Ранее он взял микрозайм в размере 13 тысяч рублей. Так сложились обстоятельства, что вернуть эти деньги в установленный срок он не успел. Вместо того чтобы договориться, «финансисты» начали донимать должника.

«После этого гражданину от микрофинансовой организации начали поступать звонки, а также сообщения в мессенджере WhatsApp, в том числе в выходные дни, с требованиями возврата просроченной задолженности, содержащие угрозы причинения вреда жизни и здоровью», — сообщили в управлении ФССП.

Кроме того, на должника оказывалось психологическое давление «с использованием выражений, унижающих честь и достоинство». Все эти факты в ходе проведенной проверки нашли свое подтверждение. В результате приставы составили на микрофинансовую компанию протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ. Затем по решению суда компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение требований закона о защите прав и интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

ИА «Орелград»