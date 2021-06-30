ЛДПР подняла проблему уничтожения речных трамвайчиков в Орле

Партийцы намерены обратиться в прокуратуру с просьбой разобраться, кто наживается на утилизации символов города

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орловское отделение ЛДПР (@ldpr_orel)

Орловское региональное отделение ЛДПР выпустило ролик о проблеме уничтожения речных трамвайчиков в Орле. Уже несколько лет прогулочный транспорт не курсирует по Оке, а гниет в затоне. Недавно сообщалось, что трамвайчики начали распиливать на металлолом.

«ЛДПР считает своим долгом разобраться с ситуацией и бороться за восстановление речных трамвайчиков. Также мы собираемся обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку, кто наживается на утилизации речных трамвайчиков на металлолом», — говорится в публикации.

Кроме того, партийцы решили попросить мэра Москвы Сергея Собянина рассмотреть возможность передачи Орлу теплохода, который можно было бы запустить в городе. Активисты указали, что столица уже передавала Орлу троллейбусы и автобусы.

«Прогулки на теплоходах, ходивших по Оке многие годы, были одним из самых популярных видов досуга у жителей Орла и его гостей, а сами трамвайчики стали одним из символом города», — напомнили в ЛДПР.

ИА «Орелград»