Орловским чиновникам велели экономить деньги

Правительство выпустило методичку по организации и проведению закупок.

Правительство Орловской области утвердило «Методические рекомендации по применению метода сопоставимых рыночных цен при определении и обосновании начальной максимальной цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения государственных нужд». Иными словами, чиновникам вручили инструкцию по организации и проведению закупок.

Документ появился не просто так. В последние годы много нареканий возникало именно к обоснованию начальной максимальной цены контракта (НМЦК), а также к большой доле числа закупок у единственного поставщика. В методичке правительство рекомендует чиновникам при определении НМЦК исходить из принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. То есть, чиновникам банально советуют экономить казенные средства.

Также методичка детально объясняет, что такое идентичные товары. Ведь широко применяемый при закупках метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК идентичных товаров, работ и услуг. Это означает, что заказчик выясняет у нескольких участников рынка их цены, а затем выводит среднюю цену, выгодную для бюджета.

Как следует из методички, при наличии существенных различий в ценах на поставку идентичных товаров разных производителей (более 25 процентов цены товара) решение о выборе видов товара для расчета НМЦК принимается исходя из финансовых возможностей заказчика. Объясняет документ и суть однородных товаров. Это товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.

Чиновникам также рекомендовано при получении ценовой информации для определения НМЦК использовать не менее двух источников. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ и услуг, содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки.

Напомним, ранее областная Контрольно-счетная палата рассказала о нарушениях, выявленных в регионе при обосновании НМЦК по закупкам в рамках реализации шести нацпроектов. Было установлено, что закупочные цены на отдельные товары на 7-80 процентов превышали цены на рынке.

«Заказчиками не исследовалось ценообразование на рынке соответствующих групп товаров, что привело к значительной разнице в стоимости закупки идентичных товаров в рамках заключенных в один период времени договоров, — говорилось в отчете КСП. — В результате чего не обеспечен принцип эффективности использования бюджетных средств».

Также был отмечен большой объем закупок у единственного поставщика в результате признания аукционов несостоявшимися, так как была подана единственная заявка. Доля таких закупок составила 43,5 процента от общего объема закупок.

ИА «Орелград»