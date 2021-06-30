Суд признал незаконным «мусорное» бездействие мэрии Орла

Чиновников обязали создать в областной столице места накопления отходов.

Советский районный суд Орла вынес решение по административному исковому заявлению Орловского природоохранного межрайонного прокурора, поданному в интересах неопределенного круга лиц к администрации города. Истец просил признать незаконным бездействие чиновников. Речь идет о «мусорной» проблеме. Ранее прокуратура выявила нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления. В частности, была «установлена ненадлежащая реализация органами местного самоуправления полномочий по созданию и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов».

Отметим, что первая проверка была проведена еще в 2020 году. Она косвенно указывает на одну из причин, по которым в текущем году Орел начал зарастать мусором. Прокуратура в суде привела информацию администрации областной столицы. То письмо поступило в надзорное ведомство ровно год назад. Судя по решению суда, которое было вынесено на днях, с тех пор практически ничего не изменилось.

Из письма мэрии следовало, что в Орле насчитывается 1909 мест накопления твердых коммунальных отходов, 562 из которых включают бесконтейнерный сбор отходов. Несмотря на это, специальные площадки оборудованы лишь в четырех местах. Также в Орле имеется всего 33 места для складирования крупногабаритных отходов, в то время как для соблюдения санитарных правил и норм такие места должны быть предусмотрены в каждом месте накопления отходов. В прокуратуре подсчитали, что таковых, без учета мест бесконтейнерного сбора, на территории города насчитывается 1347.

Отметим, что указанные обстоятельства были признаны администрацией Орла. Еще в июне прошлого года администрации было внесено прокурорское представление. В ответе на него мэрия указала, что рассматривает возможность обустройства площадок в 2021 году. Однако на момент обращения в суд указанные нарушения не были устранены, а «конкретные меры, направленные на устранение нарушений, административным ответчиком не приняты». Добавим, что иск был подан три месяца назад.

Проведенная в конце марта 2021 года проверка показала, что в городе ничего не изменилось по сравнению с июнем 2020 года. А мэрия запланировала на 2021 год оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов с установкой бункеров только в двух местах. Суд исковое заявление природоохранного прокурора удовлетворил полностью. Бездействие администрации Орла признано незаконным. Мэрию обязали в течении 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу создать места накопления твердых коммунальных отходов, предназначенных для накопления крупногабаритных отходов.

ИА «Орелград»