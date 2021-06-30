В Орле инвалид отсудил у облздрава полмиллиона рублей

Чиновники оставили мужчину без положенных по закону лекарств.

Департамент здравоохранения Орловской области проиграл очередной судебный процесс. Решение по иску к чиновникам вынес Советский районный суд города Орла, который массово рассматривает подобные дела. Гражданин, имеющий инвалидность, не смог лично принять участие в процесс, его интересы отстаивала прокуратура. Она требовала взыскать с облздрава убытки и обязать чиновников обеспечить этого человека необходимыми лекарствами.

Ситуацию вполне можно назвать типичной для Орловской области. Из иска следует, что у орловца диагностирован рак легких. Он наблюдается в Орловском онкологическом диспансере и числится в федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Назначенный ему лечащим врачом лекарственный препарат является для него жизненно необходимым и важным. Однако он «указанным препаратом обеспечивается ненадлежащим образом».

Департамент здравоохранения в силу закона обязан обеспечивать льготника дорогостоящим препаратом в соответствии с медицинскими показаниями в назначенной дозировке вплоть до отмены лечащим врачом. Состояние здоровья пациента без приема лекарства может заметно ухудшиться. Однако, следует из иска, мужчина так и не дождался бесплатной выдачи препарата. Он был вынужден приобрести его за счет собственных средств, что в суде было подтверждено товарным чеком.

Пациент заплатил более 525 тысяч рублей за препарат. Эту сумму прокуратура потребовала взыскать с облздрава, посчитав ее убытками, понесенными льготником. В судебном заседании представитель департамента здравоохранения пояснила, что «право истца на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами они не оспаривают, в настоящее время решается вопрос об обеспечении истца данным лекарственным препаратом».

Суд установил, что пациенту все-таки было выдано три упаковки препарата. Но реальная потребность составляет 13 упаковок в год – одной упаковки хватает на 28 дней приема. Весной этого года льготнику пришлось покупать лекарство за свой счет. Суд указал, что данный гражданин имеет право не только на бесплатное обеспечение жизненно необходимым и важным лекарственным препаратом, но и на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи.

Исковые требования прокурора были удовлетворены. Суд обязал департамент здравоохранения обеспечить бесплатное предоставление льготнику лекарства и взыскал с него в пользу истца за счет средств казны Орловской области 525 тысяч рублей. Подчеркнем, что решение в части обеспечения лекарственным препаратом суд постановил обратить к немедленному исполнению.

ИА «Орелград»