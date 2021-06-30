Водопровод орловского райцентра оказался заброшенным

Суд признал право муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество.

Как сообщили в пресс-службе суда Покровского района, рассмотрено дело по иску районной администрации. Чиновники подали заявление о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество. Интересно, что бесхозяйным оказался не какой-нибудь сарай, а водопровод городского поселения Покровское, то есть райцентра. Он был построен еще в советское время, в 1975 году.

В 2019 году выяснилось, что владельца у этого важного объекта коммунальной инфраструктуры нет. Так, в ноябре 2019 года областной департамент государственного имущества и земельных отношений проинформировал администрацию Покровского района о том, что данный объект недвижимости в реестре государственной собственности Орловской области не значится.

Такой же ответ на аналогичный запрос поступил местным властям из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. В апреле 2020 года областным управлением Росреестра водопровод был принят на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества. Поскольку в течение года с того дня никто не заявил о своих правах на указанное имущество, его стало возможным передать в муниципальную собственность.

Суд удовлетворил заявление администрации в полном объеме. Это означает, что у водопровода, наконец, появится официальный владелец.

ИА «Орелград»