Аудиторы раскритиковали ремонт улицы Ленина и моста «Дружба»

Бюджет города теряет десятки миллионов рублей на «ремонте» дорог.

Контрольно-счетная палата Орла завершила плановый аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг по ремонту и реконструкции улично-дорожной сети города в 2020 году и прошедшем периоде 2021 года. Объектом проверки стало МКУ «УКХ». По подсчетам аудиторов, неэффективные расходы муниципального бюджета за проверенный период составили 38,019 миллиона рублей. В эту сумму включена оплата работ по ремонту дорог, не выдержавших гарантийные сроки, а также штрафы ГИБДД, выписанные за плохие дороги, и взысканный с муниципалитета материальный ущерб, причиненный автовладельцам из-за плохих дорог.

Неправомерные расходы бюджета города Орла, по подсчетам КСП, составили 280,5 тысячи рублей. Здесь проверяющие учли оплату за счет казны, а не за счет подрядчика работ по уборке моста «Дружба» в период проведения там капитального ремонта. Также неправомерно за счет бюджета был оплачен ремонт ливневой канализации на улице Ленина – произошло это в период гарантийного срока при наличии обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

«МКУ «УКХ г. Орла» не исполняло полномочия по своевременному проведению ремонтных работ элементов улично-дорожной сети по улице Ленина за счет имеющегося обеспечения исполнения гарантийных обязательств в сумме 950,3 тысячи рублей», — добавляют в КСП.

Также аудиторы указали на принятие «УКХ» услуг по разработке сметной документации на ремонт отдельных объектов без понижающих коэффициентов. Это уже причинило бюджету города ущерб в размере 958,2 тысячи рублей. При выполнении и оплате всех предусмотренных работ ущерб бюджету города Орла возрастет до 6,355 миллиона рублей, предупреждают аудиторы.

«Нарушения порядка сдачи-приемки выполненных работ по улице Старо-Московская в 2018 году, не направление подрядчику мотивированного отказа от приемки выполненных работ, отсутствие фиксации недостатков при выполнении работ привели к судебным разбирательствам и ущербу бюджету города Орла в сумме 1,09 миллиона рублей — следует из отчета. — Не зарегистрировано право муниципальной собственности и право оперативного управления на автодороги общего пользования стоимостью 110,8 миллиона рублей».

КСП направила в администрацию города представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. Информация о результатах контрольного мероприятия также направлена в УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»