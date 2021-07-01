Главу Верховского района наказали за зарплату

1.7.2021 | 11:10 Новости, Политика

В администрации выплачивали ее раз в месяц

Суд оштрафовал главу Верховского района Виктора Гладских на 10 000 рублей из-за нарушения трудового законодательства в администрации. Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

«Установлено, что вопреки требованиям трудового законодательства заработная плата работникам выплачивалась с нарушением сроков оплаты труда, а именно 1 раз в месяц», — выяснили в прокуратуре.

Ведомство посчитало это нарушением статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По результатам рассмотрения протокола Гладских выписали штраф.

ИА «Орелград»

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