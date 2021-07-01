Орловским детям-диабетикам незаконно заменили инсулин

Факт нарушений вскрылся после проверки прокуратуры

В Орловской области детей с сахарным диабетом перевели на другой инсулин, не обращая внимания на назначение врачей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На ситуацию пожаловались родители малышей. О своих претензиях к департаменту здравоохранения Орловской области они рассказали на встрече с прокурором Владиславом Малкиным.

Родители маленьких пациентов с диабетом сообщили, что их детей перевели на инсулин другой марки, перестав выдавать назначенный врачами препарат.

По факту жалоб прокуратура провела проверку. Выяснилось, что аукцион на закупку инсулинов депздрав провёл с нарушением требований как по бюджету, так и по срокам.

В региональной прокуратуре также сообщили, что детям-диабетикам просто стали выдавать другой препарат, без нужного контроля врачей. Ко всему прочему, орловский депздрав не выдавал им положенных по закону расходников — тест-полосок, иголок и прочего.

Прокуратура потребовала первого зампреда правительства области устранить нарушения. Кроме того, теперь депздраву придётся отвечать перед ведомством в суде — там будут решать вопрос о выдаче детям нужных расходников.

Это далеко не первый случай, когда депздрав нарушает права больных детей. Так, в конце марта орловский СК возбудил уголовное дело о халатности. На тот момент маленькие пациенты с редкими заболеваниями уже несколько месяцев не получали положенные лекарства. Родителям приходилось покупать дорогие препараты за свои деньги – занимать и брать кредиты.

Уже в начале апреля по делу о невыдаче лекарств задержали чиновницу департамента здравоохранения — Альбину Королеву.

ИА «Орелград»