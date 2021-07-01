Под Орлом во время прямой линии Путина появилась газовая подстанция

Ее сделали, после того как жители обратились к президенту

Прямо во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным 30 июня рабочие в селе Топки Покровского района построили новую газораспределительную подстанцию. Об этом сообщила депутат облсовета Валентина Остроушко, которая отправляла свой вопрос на прямую линию.

По ее словам, власти требовали от жителей Топков платить за новую газовую подстанцию. Остроушко рассказала об этом операторам прямой линии, и днем 30 июня в село приехал участковый. Он опросил жителей и изучил документы по оплате газа. Через полчаса после отъезда полицейского на место прибыли представители «Газпром газораспределения Орел» и построили новую подстанцию за 40 минут.

За три дня до прямой линии в Топки приезжали представители филиала «Орелгазораспределения». По словам Остроушко, они заявили, что подстанция выходит из строя, специалисты «устали приезжать», а жители должны отремонтировать объект за свои деньги.

«В процессе разговора выяснилось, что не проведено межевание земли, подстанция не стоит ни у кого на балансе. И таким образом считается, что подстанция принадлежит местным жителям», — рассказала Остроушко, приведя слова газовиков: «Вы должны потратить всего 20 тысяч рублей – и за эти деньги или мы отремонтируем, или вы сами найдёте того, кто отремонтирует».

Свои слова газовики мотивировали тем, что жители Топков 16 лет назад проводили трубу за свой счет. Из-за этого они «стали практически сотрудниками Газпрома», иронизирует Остроушко. Всё обслуживание тоже ложилась бы на граждан, и поэтому они пожаловались депутату.

«Если бы не прямая линия, я даже не представляю, что эти инстанции наотвечали бы и мне, и им. Самое интересное, что этим вопросом заинтересовалась и прокуратура области, явно с подачи Москвы», — заключила парламентарий.

ИА «Орелград»