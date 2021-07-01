РЖД получит компенсацию за смертельную аварию под Орлом

Арбитраж рассмотрел дело о столкновении поезда с автобусом.

Страшные события трехлетней давности пришлось оценить арбитражному суду Орловской области. Он рассмотрел иск ОАО «РЖД» к муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Орловского района и административно-хозяйственная служба администрации Орловского района». В качестве третьих лиц в процессе выступила администрация Орловского района, страховая компания и водитель автобуса «ПАЗ», который был признан виновником страшной аварии.

Напомним, трагедия произошла 10 июня 2018 года. В тот день автобус «ПАЗ» вез ансамбль на выступление в детском лагере. Водитель решил преодолеть железнодорожные пути на запрещающий сигнал. В результате автобус был протаранен грузовым поездом, четыре человека погибли и 11 получили травмы. Путевой лист был выдан МКУ «ЕДДС И АХС Орловского района», к которому и был предъявлен иск.

Еще в 2019 году один из пострадавших пассажиров отсудил за свои страдания компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей. Районный суд постановил взыскать эту сумму солидарно с МКУ «ЕДДС И АХС» и РЖД. В январе 2020-го Орловский областной суд рассмотрел иск в апелляции и оставил решение без изменений. В арбитраже представители железной дороги пояснили, что в мае 2020-го во исполнение вышеуказанного решения суда РЖД перечислило пострадавшему пассажиру в размере 900 тысяч рублей.

Из них 300 тысяч компании затем выплатили страховщики. Оставшиеся 600 тысяч рублей РЖД в рамках нового процесса потребовали взыскать с МКУ «ЕДДС И АХС». В обоснование иска было указано, что водитель являлся работником этого учреждения и что именно он был признан виновником дорожно-транспортного происшествия. Арбитражный суд пришел к выводу о том, что поскольку МКУ «ЕДДС И АХС» отвечает за действия своего работника, совершенные при исполнении трудовых обязанностей, истец правомерно предъявил требования о взыскании убытков. Исковые требования были удовлетворены полностью — казенное учреждение обязали выплатить РЖД 600 тысяч рублей.

ИА «Орелград»