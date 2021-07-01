Погибшая переходила дорогу в 10 метрах от пешеходного перехода

В Орле «Нива» насмерть сбила женщину. Погибшая переходила дорогу возле остановки «Текмаш» в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Трагедия случилась около 22:30. Как сообщил корреспонденту «Орелграда» представитель УГИБДД по городу Орлу, 70-летний водитель ВАЗ-2121 ехал по Московской улице со стороны Старо-Московской улицы.

В районе дома номер 106 он сбил 58-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте, получив тяжелейшие травмы.

ИА «Орелград»