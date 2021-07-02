Орловчанка зарезала сожителя после второй бутылки водки

Суд вынес приговор по делу об убийстве на почве ревности.

Решение по уголовному делу об убийстве вынес Кромской районный суд Орловской области. Перед ним предстала жительница одной из деревень Троснянского района. Ее обвинили в убийстве сожителя на почве ревности. Конфликт вспыхнул на бытовой почве. В тот день сожители совместно распивали спиртное. В доме также находился их сын, он сидел у себя в комнате.

Со слов подсудимой, вдвоем с сожителем они успели выпить две бутылки водки, после этого вспыхнула ссора. Мужчина обвинил женщину в том, что она ему частенько изменяет с односельчанами. В ответ она сказала «За такие слова я тебя секану». Мужчина ответил: «Ты не сможешь» и покинул кухню. Эти слова стали последними в его жизни. Женщина схватила кухонный нож и отправилась вслед за ним.

В прихожей она исполнила свою угрозу и пырнула любимого ножом в живот. Рана оказалась смертельной. Женщина признала вину, но отрицала, что хотела убить сожителя. С ее слов, все вышло случайно. Но суд квалифицировал ее действия именно по статье 105 УК РФ (убийство). Ее приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

ИА «Орелград»