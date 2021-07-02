Орловец получил срок за донос на собутыльника

Мужчина обвинил приятеля в краже мобильного телефона.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Свердловский районный суд Орловской области. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Иными словами, он совершил заведомо ложный донос о совершении в отношении него преступления. Как установили следствие и суд, мужчина оговорил своего же приятеля.

Из материалов дела следует, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по единому номеру вызова экстренных служб «112» и сообщил о том, что некий конкретный гражданин в процессе совместного распития с ним спиртных напитков похитил принадлежащий ему сотовый телефон. Сигнал был принят, звонившему предложили прийти в отдел полиции и написать заявление, что он и сделал.

Уже в здании ОМВД России по Свердловскому району его предупредили о возможной уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Несмотря на это, мужчина собственноручно написал заявление, в котором просил привлечь к уголовной ответственности своего приятеля. После того, как заявление было зарегистрировано в книге учета сообщений о происшествиях, была начата проверка.

Полиция довольно быстро установила истинные обстоятельства. Выяснилось, что «подозреваемый» не украл телефон у своего приятеля, а купил его. Причем «доносчик» сам же продал ему аппарат. В судебном заседании он свою вину признал полностью. «Доносчик» рассказал, что в ходе застолья хвастал новым телефоном. Событульнику он понравился. Тут же состоялась сделка. Телефон был продан всего за две бутылки водки. Приобрел же его подсудимый примерно за 6,5 тысячи рублей.

Водку, послужившую в качестве оплаты, собутыльники тут же распили вместе. Проснувшись на следующий день, подсудимый осознал, что отдал телефон задарма. Этим он разозлил свою мать, которая велела ему немедленно вернуть сотовый телефон. Молодой человек не нашел ничего лучше, кроме как оговорить своего знакомого. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»