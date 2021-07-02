Орловского поджигателя проверили на галлюцинации

Мужчина сжег чужую хозпостройку, решив, что она находится на его земле.

Довольно непростое уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества рассмотрел мировой суд Шаблыкинского района Орловской области. Перед ним предстал местный житель. Было установлено, что он при помощи принесенных с собой спичек умышленно поджег чужую хозяйственную постройку стоимостью более 338 тысяч рублей. В результате «сарай» был полностью уничтожен огнем. Интересно объяснение самого подсудимого, который, кстати, вину признал.

Суду он рассказал, что пришел на земельный участок, дабы убрать с него мусор. По его мнению, ранее этот надел принадлежал его бабушке и дедушке. Мужчина заверил, что был трезв. Он стал наводить порядок, складывая в кучу различный мусор. Во время уборки обнаружил, что на «земле его предков» стоит чья-то деревянная постройка.

Мужчина не знал, чья это была постройка, когда и кем она была построена. Но твердо решил, что построена она незаконно. Он считал, что постройка возведена на его земле. Чужой сарай он обложил ветками и мусором, которые затем поджег. Горючими материалами поджигатель не пользовался. Вместе с ангаром сгорели 15 кубометров необрезной доски стоимостью почти 60 тысяч рублей.

Только после содеянного «пироман» узнал, что данная постройка на законных основаниях принадлежит другому местному жителю. Что касается земли, то подсудимый в права наследства на нее не вступал, право собственности на нее не оформлял. В свою очередь потерпевший рассказал, что данный земельный участок он купил для ведения личного подсобного хозяйства. Появление «хозяина земли» стало для него неприятным сюрпризом.

Суд назначил проведение комиссионной судебно-психиатрической экспертизы. Согласно ее заключению, подсудимый хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал на время инкриминируемого ему деяния. На это, по мнению экспертов, указывают «полная ориентировка в исследуемом периоде, последовательный и целенаправленный характер его действий и поступков, отсутствие бреда, галлюцинаций, синдрома расстроенного сознания».

Суд пришел к выводу, что мужчина мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием из заработка 5 процентов в доход государства. Также за потерпевшим признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении осужденным причиненного преступлением имущественного вреда.

ИА «Орелград»