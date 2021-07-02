Под Орлом мужчина трубой избил семью соседа

Суд дал преступнику шанс на исправление без лишения свободы

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел сразу два уголовных дела, возбужденных в отношении местного жителя. Его признали виновным в нанесении побоев различной степени тяжести. Инцидент произошел в июне 2020 года в деревне Ледно. Как следует из материалов дела, там повздорили соседи. Около 19 часов вечера подсудимый находился на улице, стоял возле ворот своего дома. Как пояснил он суду, в тот момент сосед позвал его поговорить.

Оказалось, что соседи конфликтуют уже три года. Подсудимый заявил, что потерпевший «ездит на большегрузной фуре и портит подъезд к его дому». Словом, разговор сразу начался на повышенных тонах. При этом, по версии подсудимого, сосед «пинал колеса от легкового автомобиля, которые были установлены в качестве ограждения перед его домовладением, на замечания не реагировал».

Затем на помощь соседу подоспела его семья. Прибежавшая жена якобы кинула в него колесо, а сын «схватил его за руку и выражался в его адрес нецензурно». Подсудимый признал, что сначала дважды ударил кулаком по лицу сына соседа, а затем дал пощечину жене соседа, которая пыталась спасти сына от расправы. После этого подсудимый сбегал на свой двор и вернулся на улицу с обрезком металлической трубы в руке. Этой трубой он поочередно ударил по голове и соседа, и его сына.

Хорошо, что обошлось без травм, опасных для жизни и здоровья. За содеянное суд приговорил орловца к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление. Также суд обязал его выплатить соседу 15 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда. Кроме того, за ТФОМС Орловской области признано право на удовлетворение иска о возмещении стоимости лечения потерпевшего в порядке гражданского судопроизводства.

ИА «Орелград»