Стали известны детали страшного ДТП на Московской в Орле

2.7.2021 | 9:38 Важное, Новости, Происшествия

В аварии пострадали четыре человека

Управление ГИБДД по Орловской области обнародовало подробности жуткой аварии, которая случилась вечером 1 июля в Орле на улице Московской. Напомним, вчера очевидцы выложили фотографии сильно разбитых «восьмерки» и «Хонды».

Как выяснили в ГИБДД, авария случилась в 20.00. ВАЗ-2108 ехал по Московской в сторону вокзала и напротив магазина «Европа» задел автомобиль «Рено Меган», который ехал впереди в том же направлении. После этого «восьмерка» вылетела на встречную полосу и там протаранила «Хонду».

В результате ДТП пострадали четыре человека. 22-летнего водителя и 20-летнюю пассажирку ВАЗа госпитализировали, еще одного 22-летнего пассажира отпустили после осмотра медиков. Кроме того, в больницу попала 49-летняя пассажирка «Хонды».

ИА «Орелград»

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