В Орле осудили рецидивиста, ограбившего медсестру

По решению суда ближайшие годы орловец проведет за решеткой.

Советский районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в совершении сразу трех преступлений. В двух случаях он был признан виновным в грабеже, а в одном – в краже. Отметим, что мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи и грабежи. Очередные преступления он совершил в июле 2020 года.

Так, в одном случае, со слов подсудимого, он «прогуливался около противотуберкулезного диспансера». Потом зашел в помещение диспансера и увидел медсестру, на шее у которой висела золотая цепочка. Рецидивист сорвал украшение с шеи девушки и попытался убежать. Однако цепочка выскользнула из его руки. А когда он нагнулся, чтобы поднять ее, медсестра схватила его и позвала на помощь. Грабителя задержали сотрудники диспансера.

В ходе следствия выяснилось, что за пару дней до этого инцидента он совершил похожий грабеж. Рецидивист сам рассказал, что постучался в дверь квартиры своего знакомого. Он пожаловался хозяину на жару и попросился внутрь, сходить в туалет и попить воды. Приятель впустил его, а затем явно пожалел об этом. Гость сорвал золотую цепочку с шеи его матери, принесшей воды, и выбежал из квартиры.

В третьем случае жертвой стал еще один знакомый рецидивиста. Последний пришел к нему в гости, они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяин вышел в другую комнату, рецидивист схватил лежавший на столике ноутбук и выбежал из квартиры. На улице он тут же поймал такси и предложил водителю купить у него ноутбук. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, но не согласился с тем, что в случае с ноутбуком его обвинили в совершении кражи. По его мнению, это тоже был грабеж. Наверное, хотел добавить себе «авторитета».

По совокупности преступлений рецидивист получил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»