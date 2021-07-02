В Орле по просьбе налоговиков совершено 153 ареста

Аресты на имущество должников по налогам наложили судебные приставы.

Управление ФНС России по Орловской области рассказало о промежуточных результатах работы, которая проводится сотрудниками этого ведомства совместно с судебными приставами региона. По итогам пяти месяцев текущего года основным результатом стало то, что в рамках мер по принудительному взысканию налоговой задолженности в бюджет поступило 130,2 миллиона рублей. Данный показатель на 4 процента превысил уровень аналогичного периода прошлого года.

В управлении ФНС подчеркнули, что одним из самых действенных рычагов влияния на должников является арест их имущества. Для этого проводятся специальные рейды. В текущем году в рамках взыскания налоговой задолженности судебными приставами Орловской области проведено уже 153 ареста имущества должников общей стоимостью около 70 миллионов рублей. Если должник в установленный срок не погашает свои обязательства, его имущество передается на торги. Но многие до этого не доводят.

«Во время таких мероприятий предприниматели и организации часто изыскивают возможность уплаты задолженности незамедлительно во избежание наложения ареста на имущество и дальнейшей реализации, — отметили при этом в УФНС. — Кроме того, с должниками на постоянной основе проводится разъяснительная работа о необходимости регулярной оплаты налогов, а также о способах контроля за наличием задолженности».

ИА «Орелград»