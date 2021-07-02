В орловской маршрутке пострадала пенсионерка

2.7.2021 | 11:02 Новости, Происшествия

По словам очевидцев, в ее ногу воткнулся сломавшийся поручень

Управление ГИБДД по Орловской области рассказало о ДТП, которое случилось утром 1 июля возле сквера Гуртьева. Пожилая пенсионерка маршрутки получила травмы после резкого торможения.

По официальным данным, инцидент произошел в 9.35. Известно, что маршрутка ехала от «Орлэкса» в сторону улицы Пионерской. Напротив дома №47 «произошло падение пассажира» — женщины 1936 года рождения. По результатам обследования пенсионерку отправили на амбулаторное лечение.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, маршрутка резко затормозила из-за легковушки, которая ее подрезала. «Все люди попадали. Сломались поручни, т.к. были немного сгнившие. Бабуля сидела впереди и ее ногу пронзил сломанный поручень. Вызвали скорую, забрали зашивать рану», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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