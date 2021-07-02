В выходные в Орловской области усилится ветер и пройдут грозы

Местами ожидается град

В выходные в Орловской области ожидается неблагоприятная погода, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

С вечера 2 июля до вечера 3 июля в небе переменная облачность. Будущей ночью пройдут кратковременные дожди, может образоваться туман. В субботу днём синоптики прогнозируют грозы, а местами и град.

В ночь на 3 июля ветер усилится до 4-9 м/с, днём — до 5-10 м/с, а во время гроз порывы могут достигнуть 18 м/с. Несмотря на это, на улице довольно тепло — от +14 до +19 градусов ночью, от +23 до +28 днём.

В МЧС орловцев предупредили, что при такой погоде возможны падения деревьев и плохо закреплённых конструкций, а также перебои с электричеством.

ИА «Орелград»