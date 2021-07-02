Юный орловец хотел сжечь дом односельчанина из-за 1000 рублей

Житель Урицкого района едва не оказался за решеткой по собственной глупости.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя 1999 года рождения. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой уничтожения чужого имущества). Как следует из материалов дела, юноша проживает в одной из деревень Урицкого района.

В июле прошлого года он «пришел в гости» к односельчанину. Молодой человек находился при этом в состоянии алкогольного опьянения. Время было уже позднее – около часа ночи. Навстречу вышел хозяин дома. Молодой человек потребовал у него 1000 рублей. Хозяин отказался, и тогда гость перешел к угрозам. Он пригрозил сжечь его дом. После этого напуганный мужчина, воспринявший угрозу как реальную, сбегал в комнату и принес визитеру «вожделенную» тысячу рублей. Затем он обратился за помощью в полицию, ведь вымогатель, ощутив безнаказанность, вполне мог повторить свой трюк.

Впрочем, для «поджигателя» на этот раз все сложилось благополучно. Он сумел помириться с потерпевшим, и тот его простил. При этом в суде потерпевший заверил, что в ходе примирения обвиняемый не оказывал на него никакого давления и вернул ему 1000 рублей, а также извинился перед ним. Суд принял это во внимание и решил, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с примирением сторон

ИА «Орелград»