Завод «ОРЛЭКС» обанкротят в День города Орла?

Конкурсное производство в отношении предприятия продлено на полтора месяца.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего закрытого акционерного общества «ОРЛЭКС» Владислава Червякова о продлении срока конкурсного производства. Заявитель мотивировал свои требования тем, что необходимые мероприятия в рамках процедуры банкротства еще не окончены в полном объеме. Письменных возражений против продления процедуры банкротства никто из заинтересованных лиц не заявил.

Тем самым, завод пошел уже на 11-й год банкротства. Напомним, еще в 2008 году «ОРЛЭКС» обратился в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании его несостоятельным. В декабре того же года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения, а полгода спустя — процедура внешнего управления. Решением арбитражного суда от 29 июня 2011 года предприятие-должник было признано банкротом. Тогда же в отношении него было открыто конкурсное производство.

С 2011 года конкурсным управляющим является Владислав Червяков. Как следует из материалов дела, на данный момент проведена инвентаризация и реализация имущества. Вырученные денежные средства были распределены в соответствии с нормами закона о банкротстве. Требования кредиторов первой и второй очереди погашены в полном объеме, также частично погашены требования третьей очереди.

Как следует из отчета конкурсного управляющего, имущество должника в настоящее время реализовано в полном объеме, однако в рамках дела о банкротстве ЗАО «ОРЛЭКС» рассматриваются обособленные споры. При таких обстоятельствах арбитражный управляющий был вынужден обратиться в суд. Срок конкурсного производства продлен до 5 августа 2021 года. Напомним, эта дата приходится на празднование Дня города Орла.

ИА «Орелград»