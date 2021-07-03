Клычков велел орловцам жить до 78 лет

Делать из жителей долгожителей в регионе будут при помощи госпрограммы.

Губернатор и глава правительства Орловской области Андрей Клычков издал постановление об актуализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Она была принята на базе аналогичного федерального проекта. Финансирование проходит по линии нацпроекта «Здравоохранение». Главная задача – достижение к 2024 году целевых показателей, установленных президентом Владимиром Путиным в Национальной стратегии развития России.

В частности, президент поставил задачу довести среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет. Аналогичная задача утверждена и региональной программой Орловской области. Выполнять ее чиновники планируют за счет снижения смертности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, а также снижения больничной летальности.

Программой планируется проведение мероприятий по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих болезней, повышение качества и создание условий для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи больным с ССЗ. Для выполнения поставленных задач планируется переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации.

ИА «Орелград»