В Орле число сомнительных сделок с зерном перевалило за 200

Аграрии не стесняются получать «документы» в несуществующих лабораториях.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году отозвано уже 220 деклараций на зерно, которые были оформлены местными фермерами и сельхозпредприятиями в так называемых фантомных лабораториях. Поясним, декларирование является обязательной процедурой, так как оно подтверждает безопасность и качества зерна. Такие испытания должны проводиться в аккредитованных государством лабораториях.

Однако аграрии все чаще прибегают к помощи лабораторий, которые не имеют такой аккредитации или вообще существуют только на бумаге. Поэтому их и называют фантомными. Очередной такой случай на днях выявили в Орловской области. При проверке было установлено, что индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Мценского района, нарушил требования технического регламента «О безопасности зерна».

«Так, индивидуальный предприниматель выпустил в обращение 413,2 тонны зерна пшеницы, овса и гречихи на пищевые цели урожая 2020 года без указания в товаросопроводительных документах сведений о декларации о соответствии и годе урожая, что не обеспечивает прослеживаемость перемещаемой зерновой продукции, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Кроме того, ИП допустил недостоверное декларирование соответствия партий зерна пшеницы, овса и гречихи в количестве 750 тонн, получив протоколы испытания в фантомной лаборатории Московской области».

Отозванная у этого фермера «фантомная» декларация стала уже 220 по счету в текущем году. На ИП завели административное производство и привлекли к ответственности. Для устранения выявленных нарушений было выдано целых три предписания об отзыве декларации на зерно.

ИА «Орелград»