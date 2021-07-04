Чиновников мэрии Орла обязали отчитаться о виртуальных активах

В мэрии начал действовать новый порядок отчетности о доходах.

Мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Орла». Этот документ касается и членов семей чиновников. Главное новшество заключается в том, что служащим мэрии отныне придется публично отчитываться не только о реальных деньгах, транспорте и недвижимости, но и о виртуальных активах.

Согласно постановлению мэра, в отчеты придется включать сведения об источниках получения средств, за счет которых чиновниками в отчетном году были совершены сделки не только по приобретению земли, недвижимости, транспорта и ценных бумаг, но и цифровых финансовых активов и цифровой валюты, например, биткоинов.

Вносить сведения в отчет необходимо в случае, если общая сумма таких сделок превышает общий доход чиновника и его супруги или супруга за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Добавим, что аналогичное требований Парахин установил и в отношении руководителей муниципальных учреждений и членов их семей. Как уже писал «Орелград», ранее депутаты Орловского облсовета утвердили закон, который обязывает чиновников объяснять происхождение цифровых активов.

ИА «Орелград»